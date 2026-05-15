“Estos vehículos siempre son revisados”: Alcaldía de Lourdes sobre accidente de bus escolar

Norte de Santander.

Tras el accidente de tránsito registrado en zona rural del municipio de Lourdes, Norte de Santander, en el que resultaron heridos 30 menores de edad, la administración municipal defendió las condiciones del transporte escolar y aseguró que los vehículos contaban con las revisiones exigidas por la normativa.

El alcalde de Lourdes, Camilo Pedraza, indicó a Caracol Radio que los estudiantes afectados fueron inicialmente atendidos en el hospital municipal y posteriormente remitidos a centros asistenciales de mayor complejidad según la gravedad de las lesiones.

“Fueron atendidos estudiantes en el hospital del municipio de Lourdes. Posteriormente fueron trasladados hacia el municipio de Gramalote y tres menores de edad fueron remitidos a Cúcuta por su condición”, explicó el mandatario.

Frente a las versiones que apuntan a una posible falla mecánica en el vehículo, el alcalde señaló que no se tenían reportes previos de fallas en el automotor involucrado.

“Estos vehículos siempre son revisados y tienen una serie de requerimientos, todos los del transporte escolar de nuestro municipio se encuentran en buenas condiciones y con las revisiones correspondientes”, afirmó Pedraza.

El mandatario agregó que, pese a este hecho, la administración realizará una revisión más profunda sobre el sistema de transporte escolar y las condiciones de movilidad en las rutas del municipio.

“Entraremos a revisar de manera más profunda estas situaciones, los accidentes pasan, pero la idea es minimizarlos en lo mejor posible”, señaló.

Finalmente, la Alcaldía destacó que las rutas escolares operan bajo los puntos de seguridadestablecidos en los consejos de gestión del riesgo, en medio de condiciones climáticas y de infraestructura que, según la administración, han requerido intervención reciente en vías terciarias del municipio.