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Justicia

Cambian de fiscal para evitar la prescripción del caso de Julián Bedoya

El exsenador está siendo procesado por las presuntas irregularidades en la expedición de su título de abogado.

Bogotá. 23 Agosto 2016. Plenaria del Senado de la República sobre el caso del magistrado Jorge Pretelt. En la foto: Julián Bedoya, abogado del Magistrado Jorge Pretelt. acusado. (Colprensa - Juan Páez).

Bogotá. 23 Agosto 2016. Plenaria del Senado de la República sobre el caso del magistrado Jorge Pretelt. En la foto: Julián Bedoya, abogado del Magistrado Jorge Pretelt. acusado. (Colprensa - Juan Páez). / Juan Páez

Bogotá. 23 Agosto 2016. Plenaria del Senado de la República sobre el caso del magistrado Jorge Pretelt. En la foto: Julián Bedoya, abogado del Magistrado Jorge Pretelt. acusado. (Colprensa - Juan Páez).

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, mediante la Resolución 0041, ordenó el cambio de fiscal en el proceso que se adelanta contra el exsenador Julián Bedoya por las presuntas irregularidades que se presentaron en la expedición de su título universitario de abogado.

La decisión busca evitar la prescripción de la acción penal por el delito de falsedad en documento privado.

“La fecha de los hechos permite establecer que el término de prescripción del delito de falsedad en documento privado se encuentra próximo a cumplirse, lo que exige adoptar medidas orientadas a garantizar la continuidad del trámite y evitar nuevos aplazamientos de las diligencias”, se lee en la decisión judicial.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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