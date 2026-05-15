Internacional Palmira buscará recuperarse en su visita a Bucaramanga por la Liga Femenina de Fútbol

Internacional F.C. de Palmira tendrá este viernes un nuevo reto en la Liga BetPlay Femenina 2026 cuando visite a Atlético Bucaramanga en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Floridablanca, por la fecha 11 del campeonato.

El equipo vallecaucano llega después de caer 1-0 frente a Atlético Nacional en Palmira, resultado que lo dejó en la sexta posición de la tabla con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas. En contraste, Bucaramanga ocupa el puesto 13 con apenas ocho unidades y buscará aprovechar la localía para acercarse al grupo de clasificación.

Para este compromiso, el técnico Germenson Arias no podrá contar con Karen Urrutia, Cinthia Zarabia e Ingrid Vidal por lesión, mientras que Melissa Castillo deberá pagar fecha de suspensión tras acumulación de tarjetas amarillas. Durante la semana, el cuerpo técnico trabajó en recuperación y ajustes tácticos pensando en volver a sumar fuera de casa.

“Después del partido contra Nacional hicimos un trabajo de recuperación y análisis. Movimos un grupo e hicimos algunas variantes para afrontar este compromiso que es importante para nosotros, porque hay que sumar puntos por fuera teniendo en cuenta que perdimos en nuestra casa”, explicó el entrenador Germenson Arias.

El estratega también destacó el ambiente dentro del grupo y la intención de mantenerse en puestos de clasificación.

“Las muchachas están bien, tranquilas y con buena disposición. Vamos a Bucaramanga con la intención de traernos los tres puntos para seguir apuntándole a la tabla y quedar en una buena posición”, agregó.

Desde la dirigencia, Felipe Taborda aseguró que el equipo necesita reaccionar tras la derrota sufrida en casa y recordó la paridad que ha mostrado el campeonato.

“Todos los partidos de esta liga son complejos. Vemos a los primeros empatando con los últimos y eso demuestra que es una liga muy pareja. Tenemos que ir a buscar puntos para mantenernos dentro de los ocho”, afirmó.

Mientras Internacional Palmira buscará recuperar terreno fuera de casa, el resto de los equipos vallecaucanos también afrontará una jornada clave pensando en la clasificación a la siguiente fase del campeonato. Deportivo Cali Femenino recibirá a Llaneros hoy desde las 3:30 de la tarde. El domingo será el turno de América de Cali Femenino frente a Pasto y de Orsomarso SC Femenino ante Internacional de Bogotá, ambos compromisos programados para las 3:00 p.m.