Media Maratón de Cali volverá a reunir a miles de corredores en su edición número 26

La Media Maratón de Cali 2026 ya se prepara para una nueva edición en la capital vallecaucana. La carrera, organizada por Juancho Correlón y New Balance, llegará este año a su versión número 26 y espera reunir cerca de 20 mil corredores.

El evento se disputará el domingo 28 de junio y contará con recorridos de 21K, 10K y 5K, permitiendo la participación de atletas aficionados y profesionales de diferentes edades.

La competencia tendrá como punto de partida el estadio Pascual Guerrero, mientras que la llegada para todas las categorías estará ubicada en la Avenida Roosevelt, en el sector del convento de la Virgen Milagrosa. La salida de los 21K está programada para las 5:30 de la mañana, mientras que los 10K comenzarán a las 7:10 a.m. y los 5K a las 8:10 a.m.

La presentación oficial de la carrera se realizará el próximo 21 de mayo en el Hotel Intercontinental de Cali, con presencia de organizadores, patrocinadores, autoridades deportivas y atletas invitados.

Además de la competencia, la organización confirmó que el Coliseo El Pueblo será sede de la Expo oficial del evento, espacio donde se entregarán los kits y se desarrollará la feria comercial los días 26 y 27 de junio.

La carrera contará este año con una bolsa de premiación superior a los 72 millones de pesos y espera nuevamente la presencia de figuras destacadas del atletismo nacional e internacional.

En la edición anterior, los campeones de los 21 kilómetros fueron Carolina Tabares e Iván González, mientras que Kellys Arias y Juan Esteban Arango se quedaron con el primer lugar en los 10K. En los 5K, los vencedores fueron Liliana Fernández y Leswis Cabezas.