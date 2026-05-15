Precio del dólar en Venezuela cierra al alza HOY 15 de mayo de 2026: Así cotizan casas de cambio

De fondo: Billete de bolívares venezolanos y lingotes de oro. A la derecha hay una imagen translúcida que representa estadísticas económicas (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este viernes 15 de mayo de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Así, desde el pasado 11 de mayo, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar.

Cabe acotar que la actualidad del país se ha visto marcada por el anuncio del Gobierno de preparar una reestructuración de la deuda externa y la retoma de relaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY viernes 15 de mayo de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 515,18000000 bolívares venezolanos (VES) para este viernes 15 de mayo de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada el pasado viernes ($510,78730000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 601,45204280 bolívares.

601,45204280 bolívares. Yuan chino: 75,93373227 bolívares.

75,93373227 bolívares. Lira turca: 11,34033326 bolívares.

11,34033326 bolívares. Rublo ruso: 7,03228122 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 15 de mayo de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

BBVA Provincial: 544,8115 para compra - 615,6667 para venta

544,8115 para compra - 615,6667 para venta Banco Mercantil: 589,8276 para compra - 632,1564 para venta

589,8276 para compra - 632,1564 para venta Banesco: 546,0415 para compra - 607,7868 para venta

546,0415 para compra - 607,7868 para venta Banco Activo: 581,7632 para compra – 612,2824 para venta

581,7632 para compra – 612,2824 para venta Banco Nacional de Crédito BNC : 594,4776 para compra - 610,1816 para venta

: 594,4776 para compra - 610,1816 para venta Otras instituciones: 557,2849 para compra - 576,9706 para venta

Aumenta la producción de crudo en Venezuela

Según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela creció en abril por tercer mes consecutivo, aumentando un 3,7 % respecto a marzo (en total, 1.136.000 barriles por día).

Consulte aquí: Venezuela redefine ingreso integral: salario mínimo seguirá congelado y dependerá de bonos en 2026

Esto representa un aumento de los ingresos que se recibirán por exportación de petróleo, mayor estabilidad energética y una mejora en las relaciones internacionales. Así, tal como informa una proyección económica de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se prevé que el país obtenga en 2026 más de 22 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, lo que supondría un incremento superior al 50 % frente a los 14,7 mil millones reportados el año pasado.

Sin embargo, sindicalistas y trabajadores venezolanos han desarrollado en lo que va de año una agenda de protestas para denunciar que, a pesar de los avances económicos y productivos, la crisis salarial persiste en el país. Las manifestaciones han continuado incluso después de que Rodríguez anunciara recientemente el incremento de bonificaciones hasta $240, sin modificar el salario mínimo mensual.

En este sentido, vale acotar que Venezuela reporta una inflación del 10.6% en abril, según el BCV. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

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