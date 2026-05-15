Paloma Valencia lanzó en Paipa duras críticas a la paz total y prometió respaldo al campo

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabezó este jueves una manifestación política en Paipa, donde presentó propuestas enfocadas en seguridad, fortalecimiento del agro y lucha contra los grupos armados ilegales. Durante su intervención, la dirigente aseguró que la política no puede tener vínculos con organizaciones criminales.

«...La política es la renuncia a las armas y no puede tener vínculos con ningún grupo ilegal...», afirmó Valencia ante cientos de asistentes. La candidata sostuvo que las políticas de «paz total» han beneficiado a estructuras ilegales y cuestionó las zonas de distensión impulsadas en anteriores procesos de negociación. «¿A quién le ha servido la paz total en Colombia? A los grupos ilegales. Ellos se fortalecieron, se enriquecieron», manifestó. También anunció que, de llegar a la Presidencia, firmará un decreto para reactivar órdenes de captura contra integrantes de grupos armados y militarizar corredores viales afectados por secuestros y extorsiones.

En materia agropecuaria, Valencia centró parte de su discurso en propuestas para los campesinos boyacenses. La candidata planteó mecanismos para eliminar intermediarios en la comercialización agrícola y propuso contratos de compra anticipada para productos como la papa. «...Yo le compro a su merced la papa antes de que la siembre...», afirmó. Explicó que la intención es garantizar precios justos y evitar que los productores terminen vendiendo sus cosechas en las calles a bajos precios. Además, propuso que grandes superficies y Corabastos compren anticipadamente productos agrícolas.

La aspirante presidencial también anunció créditos subsidiados para pequeños productores a través de líneas de Finagro y asociaciones como Fedepapa, así como programas de asistencia técnica mediante inteligencia artificial y conectividad satelital para campesinos. Igualmente, prometió impulsar un plan nacional de vías terciarias con 10 mil kilómetros de intervención rural y la adquisición de maquinaria amarilla para mantenimiento vial en los municipios.

En el evento participaron el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, además de los representantes electos Eduard Triana y Sandra Bernal.