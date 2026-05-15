Paloma Valencia lanzó en Paipa duras críticas a la paz total y prometió respaldo al campo
La candidata presidencial Paloma Valencia anunció medidas de seguridad contra grupos ilegales y presentó propuestas para créditos, comercialización y tecnificación del agro boyacense durante un acto político en Paipa.
La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabezó este jueves una manifestación política en Paipa, donde presentó propuestas enfocadas en seguridad, fortalecimiento del agro y lucha contra los grupos armados ilegales. Durante su intervención, la dirigente aseguró que la política no puede tener vínculos con organizaciones criminales.
«...La política es la renuncia a las armas y no puede tener vínculos con ningún grupo ilegal...», afirmó Valencia ante cientos de asistentes. La candidata sostuvo que las políticas de «paz total» han beneficiado a estructuras ilegales y cuestionó las zonas de distensión impulsadas en anteriores procesos de negociación. «¿A quién le ha servido la paz total en Colombia? A los grupos ilegales. Ellos se fortalecieron, se enriquecieron», manifestó. También anunció que, de llegar a la Presidencia, firmará un decreto para reactivar órdenes de captura contra integrantes de grupos armados y militarizar corredores viales afectados por secuestros y extorsiones.
En materia agropecuaria, Valencia centró parte de su discurso en propuestas para los campesinos boyacenses. La candidata planteó mecanismos para eliminar intermediarios en la comercialización agrícola y propuso contratos de compra anticipada para productos como la papa. «...Yo le compro a su merced la papa antes de que la siembre...», afirmó. Explicó que la intención es garantizar precios justos y evitar que los productores terminen vendiendo sus cosechas en las calles a bajos precios. Además, propuso que grandes superficies y Corabastos compren anticipadamente productos agrícolas.
La aspirante presidencial también anunció créditos subsidiados para pequeños productores a través de líneas de Finagro y asociaciones como Fedepapa, así como programas de asistencia técnica mediante inteligencia artificial y conectividad satelital para campesinos. Igualmente, prometió impulsar un plan nacional de vías terciarias con 10 mil kilómetros de intervención rural y la adquisición de maquinaria amarilla para mantenimiento vial en los municipios.
En el evento participaron el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, además de los representantes electos Eduard Triana y Sandra Bernal.