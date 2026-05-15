Nueve días detenido cumple el alcalde de Villa de Leyva: el 20 de mayo se reanuda la audiencia

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron el pasado jueves 7 de mayo al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa / Foto: Fiscalía General de la Nación.

Villa de Leyva

La diligencia de solicitud de medida de aseguramiento por parte de la fiscalía en contra del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa fue nuevamente suspendida y reprogramada. La audiencia empezó el martes 12 de mayo y el jueves 14 se volvió a suspender y según un comunicado de la alcaldía, solo se reanudará hasta el miércoles 20 de mayo.

El alcalde, Víctor Gamboa, recordemos fue capturado en su despacho por agentes del CTI que se desplazaron desde Bogotá, el pasado 7 de mayo para que responda por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción.

Por su parte la alcaldía de Villa de Leyva expidió un comunicado en el que dan tranquilidad a la ciudadanía y advierten que el equipo de Gobierno continúa al frente de las diferentes dependencias, garantizando el funcionamiento institucional, la prestación de los servicios y la atención a la ciudadanía.

Desde el 8 de mayo de 2026 el secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nicolas Méndez Figueroa asumió funciones temporales como alcalde Municipal de Villa de Leyva.