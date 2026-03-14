ABC de los 7 decretos expedidos por el Gobierno Petro: Emergencia económica, impuestos, ayudas y más

El Gobierno del presidente Gustavo Petro adoptó un paquete de siete decretos legislativos para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada tras las intensas lluvias que han golpeado a varias regiones del país.

Las medidas buscan movilizar recursos, ajustar el presupuesto nacional y ampliar los apoyos a las comunidades afectadas por la temporada invernal. Además, incluyen herramientas fiscales, facilidades de crédito y disposiciones especiales para garantizar servicios públicos en zonas impactadas.

La emergencia fue declarada mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, luego de que el Ejecutivo concluyera que la magnitud de las lluvias generó una afectación significativa al orden económico y social.

Nuevos impuestos y medidas fiscales para financiar la emergencia

Uno de los decretos clave dentro del paquete es el Decreto 0240, que introduce medidas tributarias extraordinarias destinadas a financiar las acciones para enfrentar la crisis climática.

Según el Gobierno, los recursos actuales del Estado no son suficientes para cubrir los daños provocados por inundaciones, afectaciones a viviendas, infraestructura y servicios básicos. Por ello, se requieren nuevas fuentes de financiación que permitan responder a la emergencia sin comprometer otros programas del presupuesto nacional.

Estas disposiciones buscan garantizar fondos inmediatos para la reconstrucción de las zonas afectadas y la atención de las comunidades damnificadas.

Ajustes al presupuesto nacional para atender la crisis

Otro de los decretos, el 0241, permite realizar modificaciones al presupuesto de 2026. Esto incluye la posibilidad de adicionar recursos, realizar traslados presupuestales y autorizar créditos para financiar proyectos relacionados con la recuperación tras la temporada de lluvias.

Los recursos se dirigirán principalmente a la reconstrucción de infraestructura dañada, programas sociales y apoyo a la población afectada en diferentes regiones del país.

Entre los departamentos más golpeados por las precipitaciones se encuentran Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Medidas para garantizar servicios públicos en zonas afectadas

El Decreto 0242 establece disposiciones especiales para asegurar la continuidad de servicios públicos esenciales como energía eléctrica y gas combustible en los territorios impactados por las lluvias.

El objetivo es evitar interrupciones prolongadas que agraven la situación de las comunidades, especialmente en lugares donde la infraestructura energética ha sufrido daños por inundaciones o deslizamientos.

Más facultades para alcaldes y gobernadores

El Gobierno también decidió ampliar la capacidad de respuesta de las autoridades territoriales. A través del Decreto 0243, gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas podrán adoptar medidas tributarias, financieras y presupuestales para atender con mayor rapidez la emergencia.

Esta decisión busca agilizar la implementación de soluciones en los territorios, sin depender únicamente de trámites a nivel nacional.

Garantías de crédito para reactivar la economía

Otro punto clave del paquete es el Decreto 0244, que crea instrumentos de garantía pública para facilitar el acceso a crédito a empresas, productores y trabajadores afectados por la temporada invernal.

Las garantías estatales podrán cubrir hasta el 90 % del valor de los préstamos, lo que pretende incentivar a las entidades financieras a otorgar financiamiento y apoyar la recuperación económica de las regiones impactadas.

Ayudas sociales y apoyo a hogares damnificados

En el frente social, el Decreto 0245 autoriza al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ampliar la entrega de ayudas alimentarias y transferencias monetarias para las familias afectadas.

Estas medidas buscan proteger el mínimo vital de los hogares damnificados y ayudar a la recuperación de sus medios de subsistencia.

Cambios en devolución de impuestos a diplomáticos

Finalmente, el Decreto 0246 actualiza el procedimiento para la devolución del IVA y del impuesto al consumo a diplomáticos y organismos internacionales.

El nuevo sistema utilizará mecanismos electrónicos que buscan agilizar los trámites y mejorar la eficiencia administrativa.

Con este conjunto de decretos, el Gobierno nacional continúa utilizando las facultades extraordinarias del estado de emergencia para responder a los efectos de la temporada invernal y acelerar la recuperación económica y social en las zonas afectadas.