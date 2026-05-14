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14 may 2026 Actualizado 11:14

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Operativos de control y seguridad en el centro de Cúcuta

La acción es liderada por la secretaría de seguridad ciudadana

Edwin Cardona, secretario de seguridad de Cúcuta. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

Edwin Cardona, secretario de seguridad de Cúcuta. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

Edwin Cardona, secretario de seguridad de Cúcuta. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.
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Cúcuta

La alcaldía de Cúcuta a través de la secretaría de seguridad ciudadana viene liderando una intervención en la zona céntrica de la ciudad.

Las acciones de las autoridades comprometen operativos de recuperación de espacio público, orden y seguridad para el comercio de la zona y aplicación de normas de control.

El secretario de seguridad ciudadana Edwin Cardona dijo a Caracol Radio que “estamos trabajando en una estrategia que permita frenar la invasión del espacio público, volver a llamar la atención sobre el control al ruido, recuperación de la movilidad y garantías para el comercio”.

Explicó el funcionario que la intervención se realiza sobre la avenida Sexta, uno de los sitios de mayor concentración de informales en Cúcuta.

Cúcuta es una de las ciudades del país con mayor tasa de informalidad, cifra que esta por encima del 62% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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