Tribunal ordenó repetir trámite judicial sobre contrato entre Alcaldía de Cúcuta y Veolia

Cúcuta.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó repetir parte del proceso judicial que había frenado provisionalmente la cesión del contrato entre la Alcaldía de Cúcuta y Veolia, al considerar que durante el trámite no se vinculó al Concejo municipal, pese a que el acuerdo estudiado fue aprobado por esa corporación.

La decisión se dio luego de una tutela presentada por varios concejales, quienes alegaron vulneración al debido proceso dentro del caso que estudia los cambios realizados al contrato de concesión del servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Con el fallo, el Tribunal dejó sin efectos las actuaciones adelantadas por el Juzgado Trece Administrativo de Cúcuta y le ordenó rehacer el trámite desde la etapa de admisión de la demanda.

Eso significa que el juzgado deberá volver a estudiar el caso, definir nuevamente la solicitud de medida cautelar y analizar si el Concejo de Cúcuta debe participar formalmente dentro del proceso judicial.

La polémica surgió luego de que el Juzgado Trece Administrativo suspendiera provisionalmente un aparte del Acuerdo 047 de 2025, aprobado por el Concejo, en el que se establecía que cualquier modificación importante a contratos de concesión de servicios públicos debía contar con autorización previa de la corporación.

Sin embargo, el Tribunal aclaró que no accedió a suspender el otrosí firmado entre la Alcaldía de Cúcuta y Veolia, por lo que ese punto fue tumbado dentro de esta decisión.

Ahora el caso volverá al Juzgado Trece Administrativo, que deberá repetir parte del procedimiento y emitir decisiones frente al proceso que rodea la cesión del contrato.