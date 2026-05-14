Un militar herido tras ataque con explosivos a base militar en Hacarí, Norte de Santander

Norte de Santander

La fuerza pública tuvo un tercer ataque perpetrado por grupos armados, durante las últimas 24 horas en la región del Catatumbo, que dejó como saldo un uniformado herido.

Según lo dio a conocer de manera oficial el Ejército Nacional, “la madrugada de hoy, jueves, en la base militar del Batallón de Infantería Liviana Santander N.° 15, en Hacarí, Norte de Santander, donde nuestros soldados se encontraban prestando seguridad a las instalaciones, la unidad habría sido objeto de un ataque con drones“.

Aseguran a través de la comunicación que “al parecer, esta acción sería una retaliación de los grupos armados ilegales frente a la ofensiva que mantiene el Ejército Nacional en la zona”.

Este ataque con explosivos lanzados desde drones dejó como saldo un militar herido, que fue sacado vía aérea a la ciudad de Cúcuta, donde recibe atención médica. Así mismo, se presentaron daños estructurales a esta base militar.

“Rechazamos este tipo de acciones que atentan contra la integridad de nuestras tropas y la tranquilidad de la población civil”, concluyó el escrito del Ejército Nacional.