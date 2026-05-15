Desde Cubará, Petro acusó a la Corte Suprema de frenar la Reforma Agraria

El presidente Gustavo Petro afirmó en Cubará, Boyacá, que una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia frenó el avance de la Reforma Agraria contemplada en el punto uno del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional al pueblo indígena U’wa, el mandatario aseguró que el fallo le quitó facultades a la Agencia Nacional de Tierras para sanear y adjudicar baldíos a campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes. «...Los magistrados que hicieron ese fallo han cerrado hoy el camino de la Reforma Agraria...», afirmó Petro.

El jefe de Estado sostuvo que la decisión judicial contradice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos territoriales del pueblo U’wa y traslada los conflictos de tierras a procesos judiciales que, según dijo, históricamente no han resuelto disputas agrarias en Colombia.

Petro aseguró que el fallo favorece a quienes han ocupado ilegalmente tierras de la Nación y convocó a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a impulsar una movilización nacional para defender el derecho a la tierra y exigir el cumplimiento de la Reforma Agraria pactada en el Acuerdo de Paz.