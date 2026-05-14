14 may 2026 Actualizado 15:10

SAE toma posesión de 5 lujosos hoteles del príncipe belga Henri de Croÿ en Cartagena

La Fiscalía decretó medidas cautelares, al considerar que las propiedades de Henri de Croÿ estarían vinculadas a actividades ilícitas.

Hoteles del príncipe belga que vive en Cartagena, Henri de Croÿ. Fotos: Suministradas

Caracol Radio conoció en primicia que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó posesión de cinco lujosos hoteles al príncipe belga que vive en Cartagena, Henri de Croÿ.

La Fiscalía decretó medidas cautelares, al considerar que las propiedades de Henri de Croÿ estarían vinculadas a actividades ilícitas y una posible organización delincuencial orquestada desde Europa.

Estos son los cinco inmuebles hoteleros en Cartagena y Barú:

  • Hotel Casa Barú
  • Hotel Casa Córdoba Estrella
  • Hotel Casa Córdoba Román
  • Hotel Casa Córdoba Cabal
  • Hotel Casa Córdoba Cuartel

Además, tres vehículos registrados a nombre de Casa Córdoba SAS:

  • Una camioneta Foton modelo 2020
  • Dos motocarros TVS modelo 2021. 

En 2012, un tribunal belga lo sentenció a una pena subrogada de 3 años de prisión. De Croÿ apeló y fue absuelto en 2015. Pero en 2018, cuando los “Dubái Papers” llegaron a la prensa, volvió a estar en la mira de las autoridades.

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

