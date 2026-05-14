Susto y pánico pero sin daños por temblor que se sintió en Armenia y el Quindío

Armenia

Momentos de pánico, susto y nerviosismo se vivieron en la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío por el sismo que se sintió sobre las 7y48 de la mañana de hoy jueves 14 de mayo y cuyo epicentro fue el departamento de Chocó con una intensidad de 5,6.

En el centro de Armenia muchos ciudadanos que habitan o trabajan en edificios altos salieron a las calles por la intensidad del movimiento sísmico que para muchos de los habitantes les hace recordar la tragedia del 25 de enero de 1999 por el terremoto.

Sin embargo, a pesar de reportarse sentido en todos los municipios del departamento el reporte es positivo así lo indica Jaider Hidalgo coordinador de la unidad departamental de la Gestión del Riesgo del Quindío, UDEGERD “después del sismo que se sintió en el departamento del Quindío, la unidad departamental para la gestión del riesgo se permite dar un balance del barrido que se hizo de información con todos y cada uno de los coordinadores municipales de gestión del riesgo.

Y agregó “el evento que se presenta realmente en la región litoral de San Juan en el departamento de Choco Colombia. La magnitud fue de 5.6, la hora local exacta fue a las 7:48 de la mañana con una profundidad de 112 km

Reporte sin daños en el Quindío

De esta forma hicimos el barrido por todos los municipios del departamento del Quindío, los coordinadores municipales informan que al momento no hay novedades en ninguno de los municipios de nuestro departamento.

Reporte Armenia

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez por su parte sobre el reporte en la ciudad capital indicó “esta mañana desde la OMGER se hizo una revisión con todo el comité local de emergencia. Hasta el momento no hay reportado ningún daño ni ninguna víctima de este tema. Ahí seguimos monitoreando la situación.