Sigue viva la acción popular contra el contrato de pasaportes

Justicia

El Consejo de Estado dejó sin efectos varias decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción popular relacionada con el nuevo modelo de pasaportes en Colombia.

Esta decisión del Consejo de Estado se conoce luego de que la Cancillería emitiera un comunicado con fecha del 12 de mayo, en el cual aseguraban que el Consejo de Estado había dejóado sin efectos, las actuaciones judiciales de una acción popular.

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La sentencia se produjo también después de una tutela presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que cuestionó actuaciones procesales adoptadas durante el trámite judicial.

En el fallo, el Consejo de Estado concluyó que el tribunal vulneró derechos fundamentales al rechazar un recurso de reposición presentado contra decisiones emitidas en febrero de 2026.

“Para la Sala resulta diáfano que no es cierto que el tribunal previamente haya analizado lo atinente a la existencia de un perjuicio irremediable”, se lee en la decisión judicial que cuestionó una de las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Según la sentencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que varios cuestionamientos presentados por el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional no correspondían a “puntos nuevos” dentro del proceso. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que sí existían asuntos novedosos que debían ser analizados de fondo.

“Dicho aspecto constituía un punto nuevo de esa providencia que, por ende, tornaba procedente de manera excepcional el recurso”, explicó el Consejo de Estado.

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Otro de los puntos cuestionados tenía relación con la orden impartida al Ministerio de Relaciones Exteriores para suministrar la dirección electrónica de la empresa portuguesa Casa da Moeda y permitir su notificación por medios electrónicos.

Frente a ello, el Consejo de Estado señaló que esa determinación también era nueva y podía ser controvertida por las entidades involucradas.

“El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores estaba en su pleno derecho de cuestionar dicha determinación”, indicó la providencia.

Además, el alto tribunal advirtió que la notificación a una entidad extranjera no podía realizarse automáticamente por correo electrónico, dejando de lado el trámite diplomático correspondiente.

“Su finalidad era lograr la notificación de una entidad del orden internacional a través de un correo electrónico, pese a que la norma invocada en el recurso ordena que se haga mediante carta rogatoria”, indicó el fallo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió “Falla: Ampáranse los derechos fundamentales invocados por el actor, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En consecuencia, déjase sin efecto los autos de 9 y 24 de febrero de 2026 proferidos por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de acción popular con radicación no. 25000-23-41-000- 2025-01633-00 y ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas y para ello adopte las medidas de saneamiento procesal correspondientes encaminadas a cumplir la orden en el marco de su autonomía”, se lee en la sentencia.

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No obstante, el Consejo de Estado aclaró que esta determinación no implica cerrar el proceso ni darle la razón al Gobierno sobre el modelo de pasaportes.

“Lo que se ordena es que, de manera expresa, puntual y de acuerdo con las pruebas aportadas y lo solicitado en la demanda, la accionada analice si los defectos anotados (…) se subsanaron o no”, concluyó la providencia.