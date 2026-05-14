“Se ha logrado conectar a 683 escuelas rurales en Boyacá”: MinistraTic

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) Carina Murcia Yela, entregó el balance del International Digital Summit Boyacá, realizado hoy en el campus de la Universidad Santo Tomás de Tunja y los logros en materia de tecnología en Boyacá.

“Hoy entregamos 14 certificaciones a los medios comunitarios, a estas emisoras que prestan la labor diaria, que son nuestros aliados y que llevan la información a los territorios más apartados. Esos procesos que venían por más de cinco o diez años, hoy son una realidad en el departamento de Boyacá. Asimismo, entregamos los registros únicos TIC, a las Juntas de Acción Comunal”, indicó.

“Ustedes son los operadores de estos territorios, los que conectan, y entregan esta conectividad a las regiones más apartadas y creo que esto es un gran avance. Esto es una tarea del gobierno, del cambio del presidente Gustavo Petro, que lo anunció y que hoy es una realidad le cumplió a Boyacá. Asimismo, a partir del mes de junio, vamos a firmar, con la ETB-Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, y vamos a permitir que se amplíe más el servicio de conectividad en las escuelas rurales de este departamento de Boyacá. Desde el ministerio TIC seguimos avanzando, seguimos conectando los territorios más apartados y el gobierno del cambio que con dignidad cumplió”, finalizó.

La ministra también compartió que se ha logrado conectar 683 escuelas rurales con la Gobernación de Boyacá en 122 municipios, han entregado 8.333 computadores y 136 laboratorios tecnológicos en Boyacá para seguir transformando la vida de los estudiantes y sus familias a eso le llamó la funcionaria: tecnología con propósito.