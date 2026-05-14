Relación China-EE. UU. es intrínsecamente competitiva, pero la paciencia es clave en Taiwán: Zhou Bo

En un análisis sobre la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Beijing, el coronel retirado del Ejército Popular de Liberación de China, Zhou Bo, ofreció en 6AM W de Caracol Radio sus perspectivas sobre la compleja relación entre China y Estados Unidos, el conflicto geopolítico con Taiwán y el papel de China en la crisis del estrecho de Ormuz.

El coronel Bo, quien ha ocupado cargos importantes como director en el Ministerio de Defensa de la Cooperación de Seguridad y en la Comisión Militar Central China, comenzó abordando la pregunta central sobre cómo una reunión entre Xi Jinping y Trump puede avanzar sin verse empañada por el conflicto con Taiwán. Enfatizó que es “imposible tener una relación muy fluida” entre China y Estados Unidos, ya que es “intrínsecamente competitiva”, aunque reconoció que hay mucho espacio para la cooperación.

Respecto a Taiwán, el coronel fue categórico al afirmar que es una “cuestión de soberanía de China”. Explicó que, dado el creciente poder de China, no puede permitir que una parte de su territorio se separe. Subrayó que la pertenencia de Taiwán a China no es solo una afirmación de Beijing, sino que está “acordada por más de 180 países, incluyendo Estados Unidos, que tiene relaciones diplomáticas con China”.

La solución, según Bo, debe ser pacífica, aunque “debemos reservar el uso de la fuerza como último recurso”. La clave para una resolución pacífica, dijo él, es que el gobierno chino “crea que la unificación pacífica aún es posible”, lo que requiere un comportamiento adeciado por parte de Estados Unidos.

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