Por crisis de orden público suspenden clases presenciales en zona rural de Jamundí

Las clases virtuales podrían mantenerse si continúan los problemas de orden público en la zona rural de Jamundí. Foto: Getty Images / CAVAN IMAGES( Thot )

Jamundí

La escalada de violencia y los constantes hechos de orden público protagonizados por las disidencias de las Farc en la zona rural de Jamundí obligaron a las autoridades educativas del municipio a suspender temporalmente las clases presenciales en seis corregimientos.

La medida afecta a cerca de 3.400 estudiantes de 37 sedes educativas ubicadas en Timba, Robles, Potrerito, San Antonio, Villa Colombia y La Liberia, quienes actualmente reciben sus clases de manera virtual a través de plataformas habilitadas por la Secretaría de Educación.

La decisión se tomó de manera preventiva ante la situación de seguridad que enfrenta esta zona del sur del Valle del Cauca, donde se han registrado más de 100 ataques con drones dirigidos contra la fuerza pública, hechos que también terminan impactando a las comunidades y generando temor entre los habitantes.

“Están atacando con drones en todo el territorio: en la iglesia, en el centro de salud, en la escuela, en el parque; no solamente en la estación de Policía. Los estudiantes, los maestros y los administrativos estamos expuestos. Toda la población de esa zona está expuesta a que en algún momento le lancen una granada desde un dron. Es una población civil prisionera de los combates entre el Ejército y los grupos armados”, indicó Luz Lozano, rectora del colegio Alfonso López Pumarejo de Potrerito.

Según la administración municipal, los docentes mantienen las jornadas virtuales en todos los niveles, desde primera infancia hasta grado once, con el fin de evitar retrasos en el calendario escolar.

Las clases bajo esta modalidad se mantendrán, por ahora, hasta el próximo 15 de mayo de 2026, aunque su continuidad dependerá de las condiciones de seguridad que determinen las autoridades.