Valle alcanzó un total de 643 especies de aves registradas en el Global Big Day 2026

El departamento ocupó el tercer lugar a nivel nacional durante la jornada de observación de aves más grande del mundo.

El Valle del Cauca volvió a destacarse en el escenario internacional de la observación de aves durante la jornada de ciencia ciudadana más importante del mundo para el registro de especies, donde Colombia se consolidó nuevamente como el país número uno en avistamiento de aves con 1.566 especies registradas.

En el caso del Valle del Cauca, el departamento alcanzó un total de 643 especies de aves registradas, posicionándose en el tercer lugar entre los departamentos de Colombia con mayor número de especies observadas durante esta jornada mundial.

El éxito de esta participación fue posible gracias al compromiso de los clubes de observadores de aves, aficionados y pajareros del departamento, quienes se articularon durante semanas para preparar recorridos, analizar listas, identificar sitios estratégicos y fortalecer el trabajo colaborativo en torno a la conservación de las aves y sus ecosistemas.

Alrededor de 28 municipios participaron activamente en la jornada junto a la Red de Clubes de Observadores de Aves del Valle del Cauca.

Entre los sitios más destacados del departamento estuvieron la Reserva Natural San Cipriano y la Laguna de Sonso, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente como líderes en cantidad de especies registradas. San Cipriano reportó 154 especies y la Laguna de Sonso alcanzó 148.

Durante la jornada en el Valle del Cauca se registraron además importantes cifras que reflejan el crecimiento del aviturismo y la participación ciudadana en procesos de conservación:

• 643 especies registradas

• 687 pajareros participantes

• 1.450 listas reportadas

• 120 rutas de observación

Asimismo, el Team RedClubesValledelCauca se ubicó en el puesto 25 a nivel mundial con 308 especies registradas.