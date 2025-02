Suspenden debate para proyecto de empréstito de la gobernación del Quindío

Armenia

El Juzgado Quinto Civil Municipal en oralidad de Armenia ordenó suspender el segundo debate para el proyecto de ordenanza N°002 de 2025 que consiste en autorizar al gobernador del departamento para realizar operaciones de crédito público por 60 mil millones de pesos.

Lo anterior se debe a una acción de tutela que interpuso el diputado Hugo Aristizábal quien precisamente explicó que realizó una serie de peticiones sobre el proyecto al gobierno departamental, pero ante la negativa optó por las acciones judiciales.

Resaltó que entre las inquietudes están los estudios y diseños de los diferentes proyectos, modalidad de contratación y dar claridad si es la empresa Proyecta que sería la ejecutora de los recursos entendiendo los escándalos en los que ha sido inmersa.

Indicó que con la acción de tutela lo que buscaba era una medida provisional para que se brinden las respuestas a cada una de las peticiones sobre la ejecución de tan importantes recursos.

“Nosotros obviamente hicimos una serie de peticiones y solicitudes al gobierno departamental, las cuales obviamente no se le dieron o una respuesta de fondo, por lo cual tuve que acceder a a la justicia y pedirle a un juez que, por favor, no se me vulnere los derechos y que se dieran respuesta de fondo porque ese estudio pertinente”, señaló.

Agregó: “Creo que eso es necesario para poder debatir un proyecto ordenanza tan importante como es endeudar el departamento del venimos haciendo el trabajo, el juez de la República nos dio esta medida, pero obviamente estamos esperando a que el gobierno departamental responda a las solicitudes que hemos dado para poder obviamente darle apertura de nuevo al debate”.

Gobernación del Quindío

Por su parte el secretario jurídico de la gobernación del departamento, Juan Carlos Alfaro aclaró que no hay ningún fallo sino una medida cautelar sobre el debate del empréstito.

Asimismo, expuso que la acción de tutela no es en contra del proyecto de ordenanza sino porque presuntamente no hubo respuesta de fondo a un derecho de petición que presentó el diputado Hugo Aristizábal.

Fue claro que harán la contestación respectiva puesto que tienen todos los elementos para brindar la solidez a tan importante proyecto.

Sostuvo que, si dieron respuesta de fondo, pero aclaró que hay algunos documentos con los que no cuentan ya que la administración departamental está buscando obtener recursos para ejecutar unos proyectos por eso no se puede confundir esa etapa con la contractual.

“Me explico lo que la administración departamental está adelantando en este momento es un proyecto de ordenanza para obtener recursos a través de una empresa para ejecutar unos proyectos. No se puede confundir esa etapa con la etapa contractual, que es una actividad distinta. Yo necesito y la ley me exige a mí licencia de construcción, estudios o proyectos ya definitivos cuando arranque la planeación del proceso de selección correspondiente. Por lo tanto, esos elementos no tienen ni están en este momento definidos dentro del proyecto, no por omisión, sino porque no se requieren”, aclaró.

Agregó: “Otro aspecto importante es que en el proyecto de ordenanza se encuentran definidos cada uno de los proyectos con los cuales se pretende cofinanciar a través del empréstito. Entonces, no es cierto que no estén definidos, no, ahí están claramente definidos y eso también es importante clarificarlo”.

Es de anotar que hoy culminan las sesiones extraordinarias en la asamblea departamental y el día sábado 1 de marzo iniciarán las ordinarias.