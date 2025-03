Suspenden debate sobre empréstito en la asamblea del Quindío por una recusación

Armenia

En la mañana del jueves 13 de marzo estaba programado el debate para discutir el proyecto de ordenanza N° 002 de 2025 “por medio del cual se autoriza al gobernador del Quindío para realizar operaciones de crédito público”, sin embargo, se conoció una recusación presentada por el abogado Diego Molina en contra del presidente de la Asamblea Departamental por un presunto conflicto de interés al sostener una relación sentimental con una funcionaria de la gobernación del Quindío.

El secretario jurídico de la administración departamental, Juan Carlos Alfaro evidenció su desacuerdo por la situación ya que considera es más un chiste que una recusación.

Fue claro que no puede confundirse el hecho de que algún diputado o alguna persona pueda tener alguna relación sentimental con un funcionario de la gobernación, porque esa funcionaria no representa los intereses privados, sino que representa los intereses públicos.

"cuando tú recusas y así lo establece la ley 14 37 del año 2011 se establece que hay un conflicto entre dos intereses, entre uno público y uno particular. Cuando nosotros los funcionarios acá estamos debatiendo, discutiendo, tratando de sacar un proyecto de ordenanza de empréstito adelante, no estamos representando un interés particular, estamos representando un interés público. Lo mismo sucede con los diputados de la asamblea están representando a través de sus votaciones, a través de sus discusiones un interés público“, destacó.

“Yo soy respetuoso de las decisiones de la asamblea, pero no tiene ningún sentido No es lógico, no es adecuado. No estamos mostrando a la ciudadanía una cosa diferente, sino que querer entorpecer los procesos que se están adelantando. Si la asamblea o algún diputado no está de acuerdo con lo que se está debatiendo, el escenario natural es la asamblea. No buscar otras distractores que no tienen sentido. Eso le da un mal mensaje a la comunidad y eso no debe ser así”, sostuvo.

Asimismo, el presidente de la asamblea Rodrigo Castrillón manifestó que resolverá lo más pronto la recusación con el fin de reanudar el debate a tan importante proyecto. Lamentó el hecho porque la gobernación tiene la intención de ejecutar los proyectos y cumplir con las metas plasmadas en el plan de desarrollo.

Sobre su noviazgo con la funcionaria de la gobernación, sostuvo que es un hecho notorio y conocido por la opinión pública y que el vínculo de noviazgo no es un vínculo legal de unión marital por lo que dará trámite con las instancias respectivas y los términos respectivos lo que tiene que ver con el derecho de contradicción.

“Primero que todo es triste para el departamento del Quindío y las intenciones que tiene el gobierno departamental de hacer, ejecutar, desarrollar en los proyectos y cumplir con las metas y los propósitos del plan de desarrollo y generar una calidad de vida y bienestar para el departamento, donde ese proyecto de ordenanza lo hemos visto torpedeado, digámoslo, por triquiñuelas administrativas y en el carácter jurídico legal que utilizan para de digámoslo, para desviar el verdadero deseo e intención que se tiene”, mencionó.

Añadió: “Existe una servidora pública el gobierno gobierno departamental que hace parte del gabinete y que es la novia reconocido un hecho notorio donde toda la sociedad quindiana que conocen saben el vínculo de noviazgo que tenemos, pero el vínculo de noviazgo no es un vínculo legal de unión marital de hecho, de matrimonio y que eso lleva y lleva con el respectivo procedimiento a darle trámite con las instancias respectivas y los términos respectivos, el derecho de contradicción, el derecho a la defensa que me corresponde para que esta recusación se le dé trámite y hay que darle trámite a esta actuación administrativa”.

Recordemos que el empréstito es por un valor de 60 mil millones de pesos.