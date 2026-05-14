“No le voy a pedir la renuncia”: SuperSalud a interventor de Nueva EPS

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, aseguró que no le pedirá la renuncia al agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, pese al anuncio hecho horas antes sobre la salida de los interventores de EPS administradas por el Gobierno.

La aclaración se da luego de la respuesta pública de Ospina, quien desde Bucaramanga afirmó que su salida solo podría ser solicitada por el presidente Gustavo Petro y no por el superintendente.

“La permanencia o no de los interventores es una decisión autónoma del superintendente de Salud. Obviamente en función de los resultados”, señaló Quintero.

Sin embargo, explicó que en el caso de Jorge Iván Ospina no se contempla su salida porque “acabó de llegar” a la entidad y todavía debe presentar resultados frente a la intervención de la EPS más grande del país.

“No le voy a pedir la renuncia a alguien que acabó de llegar. Hay otros que llevan más tiempo y ya tienen que empezar a mostrar sus resultados”, afirmó.

El superintendente advirtió además que ningún interventor estará por encima de las labores de inspección, vigilancia y control de la Supersalud, especialmente ante las reiteradas quejas por demoras en medicamentos y procedimientos médicos.

“No hay interventores con corona”, agregó.

Quintero aseguró además que Nueva EPS representa “la oportunidad de salvar el sistema de salud en Colombia”, debido a que cuenta con respaldo estatal y podría convertirse en un modelo de transformación dentro del sistema.

Según dijo, el nuevo interventor deberá presentar un “plan de choque sólido y consistente” que permita mejorar la prestación del servicio y garantizar la entrega de medicamentos, tecnologías y procedimientos a los usuarios.