Los Rolling Stones son rejuvenecidos gracias a la IA en el video de su nuevo sencillo “On the Stars”

La agrupación de rock inglesa Los Rolling Stones lanzó este jueves el video oficial de su nuevo sencillo “In the Stars”.

Versiones más jóvenes de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood interpretan la canción en un nuevo video musical dirigido por François Rousselet.

¿Cómo rejuvenecieron a los Rolling Stones?

Rousselet, quien dirigió a las actrices Sydney Sweeney y Kristen Stewart en sus videos de los Stones, utilizó la tecnología deepfake del estudio de efectos visuales Deep Voodoo, basado en inteligencia artificial, creado por Matt Stone y Trey Parker, co-creadores de la serie animada de televisión ‘South Park’, para rejuvenecer a los miembros de la banda.

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¿Cuál es la estrella invitada en el video?

Esta versión de los Stones canta en una fiesta, inspirando a la actriz de la película ‘Marty Supreme’, Odessa A’zion, a imitar los movimientos de Jagger.

El vídeo adquiere un toque surrealista, con la participación de varios bateristas y guitarristas.

Con la participación de A’zion, los Stones continúan su larga tradición de estrellas femeninas y masculinas que protagonizan sus videos.

Entre los actores que han aparecido anteriormente en los videos de la banda se encuentran Paul Mescal, Nicholas Hoult y Angelina Jolie, entre otros.

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¿Cuándo saldrá el nuevo disco de los Stones?

El nuevo disco de “Sus Satánicas Majestades”, ‘Foreign Tongues’, saldrá a la venta el 10 de julio.

El grupo grabó el álbum en los estudios Metropolis de Londres.

Entre los artistas invitados se encuentran Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, además de una aparición especial del fallecido baterista de la banda, Charlie Watts.