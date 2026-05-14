Incautaron 6 toneladas de carne donde se sacrificaban animales de manera clandestina

Donmatías- Antioquia

Javier López, alcalde del municipio de Donmatías en el Norte de Antioquia, reportó la incautación de una gran cantidad de carne que supuestamente ponía en riesgo la salud de la población debido a que no contaba con registro sanitario y estaba en condiciones insalubres en el lugar donde se sacrificaban animales de manera ilegal.

El mandatario manifestó que la Secretaría de Agricultura, en apoyo con la Policía de Antioquia, llegó hasta este lugar donde capturaron a un hombre e incautaron seis toneladas de carne de cerdo y res. También rescataron a varios animales que iban a ser sacrificados y eran víctimas de maltrato extremo.

“Estos hechos no solo representan una grave afectación a la salud de los consumidores, sino también un acto cruel e inhumano contra los animales. No vamos a permitir que prácticas ilegales sigan poniendo en riesgo la vida y la tranquilidad de nuestra gente”, manifestó el mandatario en el reporte.

Ante esta situación, la alcaldía de Donamatías solicita a la comunidad denunciar actividades ilegales relacionadas con el sacrificio clandestino o la comercialización irregular de carne con la intención de evitar afectaciones a la salud.