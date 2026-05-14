El español Rubén López intentará subir durante 24 horas el edificio Coltejer para recaudar alimentos

Medellín, Antioquia

La ciudad de Medellín se prepara para recibir uno de los desafíos deportivos más exigentes y llamativos del año. El español Rubén López anunció que realizará en la capital antioqueña su “Reto 20”, una prueba física extrema que consistirá en subir y bajar durante 24 horas consecutivas las escaleras del emblemático Edificio Coltejer con un objetivo solidario.

El propósito de la actividad extrema busca recaudar más de 10 toneladas de alimentos para personas en condición de vulnerabilidad.

La hazaña comenzará al mediodía del jueves 22 de mayo y finalizará el viernes 23 a las 12 del día. Durante ese tiempo, López buscará ascender y descender sin interrupción las 750 escaleras del edificio unas 50 veces, un recorrido que equivaldría a superar más de dos veces la altura del monte Everest.

Según la organización del evento, el deportista espera completar cerca de 75 mil peldaños, convirtiéndose en la primera persona en intentar este reto en uno de los lugares más representativos del centro de Medellín.

El desafío hace parte de la iniciativa denominada “RETO20”, con la que López continúa sumando pruebas físicas de resistencia alrededor del mundo.

El español ya acumula 19 récords relacionados con expediciones y retos de alto rendimiento, entre ellos descender el río Amazonas en canoa, correr 280 kilómetros en el desierto de Atacama durante una semana, pedalear 60 horas seguidas, coronar el monte Kilimanjaro tres veces en cinco días y nadar 20 kilómetros en el Triángulo de las Bermudas.

Sin embargo, el propósito del evento en Medellín va más allá del componente deportivo. López aseguró que la intención principal es movilizar a ciudadanos, empresas y organizaciones para apoyar a familias necesitadas mediante la donación de alimentos.

Por eso, durante las 24 horas del reto se estarán adelantando actividades de acompañamiento y jornadas de recolección para incentivar la participación de la comunidad.

Además de deportista, Rubén López también es artista y creador de la firma “Welcome to the X”, proyecto con el que impulsa el denominado “E-ismo”, una corriente artística enfocada en el valor del recorrido y la experiencia más que en la meta final.

A través de esta propuesta ha trabajado junto a artistas internacionales como J Balvin, Ryan Castro y Alejandro Sanz.

La organización confirmó que el acceso para el público será gratuito desde el sector del Pasaje Junín y que el evento contará con transmisión en vivo a través de plataformas digitales.

Asimismo, habrá espacios habilitados para medios de comunicación, entrevistas y registro audiovisual antes, durante y después del reto deportivo.