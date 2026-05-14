Ella es Niki Castilla: una de las primeras jóvenes neurodivergentes graduada en Berklee
Yolanda Villamil madre de la cantante Niki Castilla, una de
las primeras jóvenes colombianas neurodivergentes en graduarse en Berklee College of Music contó en 6AM W la historia de esta artista.
Ella es Niki Castilla: una de las primeras jóvenes colombianas neurodivergentes graduada en Berklee
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Nicole Michelle Castilla Villamil, más conocida como Niki Castilla es una cantante, actriz y modelo, reconocida por ser una artista con alto funcionamiento autista o neurodivergentes. Recientemente presentó su canción “Nobody Like Me” en 2025 y es conocida por su trabajo en la escena musical y actoral, con presencia en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube.
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio y Julio Sánchez Cristo, habló Yolanda Villamil, madre de Niki Castilla, quien contó más detalles de su proceso y de su carrera artística.
“Niki nació en Estados Unidos y estudio en Berklee College of Music”, contó la misma Niki a Caracol Radio.
¿Qué tan difícil fue llegar a Berklee College of Music?
“Esta ha sido una carrera muy interesante. Cuando nosotros supimos a los tres años que ella fue diagnosticada con autismo, para mí fue algo muy nuevo, nunca supe. Yo vengo de una familia de siete hermanos y nunca sabíamos qué era el autismo.
Cuando eso pasó, para mí fue muy triste, empecé a leer y leer y llorar a la misma vez de escuchar esa condición. Pero después de más o menos cuatro, cinco meses, yo dije, ya es hora de parar de llorar y buscar todas las ayudas habidas y por haber para que Niki hiciera la diferencia en su vida. De ahí en adelante empezamos a hacer, a ponerla en todas las actividades habidas y por haber de las artes y un neurólogo nos dijo que mi hija va iba a estar bien, solamente búsquele algo que ella se siente orgullosa y capaz de quién es.
Fue una profesora quién nos dijo que ella era muy buena para la música, lee las letras y la música muy fácilmente y así fue como inició a los 7 años de edad.
¿Cuál es el siguiente paso para Niki Castilla?
Niki Castilla contó en Caracol Radio que quiere tocar su música en todos los países y participar en teatro.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...