Ella es Niki Castilla: una de las primeras jóvenes neurodivergentes graduada en Berklee

Ella es Niki Castilla: una de las primeras jóvenes colombianas neurodivergentes graduada en Berklee

Nicole Michelle Castilla Villamil, más conocida como Niki Castilla es una cantante, actriz y modelo, reconocida por ser una artista con alto funcionamiento autista o neurodivergentes. Recientemente presentó su canción “Nobody Like Me” en 2025 y es conocida por su trabajo en la escena musical y actoral, con presencia en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube.

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio y Julio Sánchez Cristo, habló Yolanda Villamil, madre de Niki Castilla, quien contó más detalles de su proceso y de su carrera artística.

“Niki nació en Estados Unidos y estudio en Berklee College of Music”, contó la misma Niki a Caracol Radio.

¿Qué tan difícil fue llegar a Berklee College of Music?

“Esta ha sido una carrera muy interesante. Cuando nosotros supimos a los tres años que ella fue diagnosticada con autismo, para mí fue algo muy nuevo, nunca supe. Yo vengo de una familia de siete hermanos y nunca sabíamos qué era el autismo.

Cuando eso pasó, para mí fue muy triste, empecé a leer y leer y llorar a la misma vez de escuchar esa condición. Pero después de más o menos cuatro, cinco meses, yo dije, ya es hora de parar de llorar y buscar todas las ayudas habidas y por haber para que Niki hiciera la diferencia en su vida. De ahí en adelante empezamos a hacer, a ponerla en todas las actividades habidas y por haber de las artes y un neurólogo nos dijo que mi hija va iba a estar bien, solamente búsquele algo que ella se siente orgullosa y capaz de quién es.

Fue una profesora quién nos dijo que ella era muy buena para la música, lee las letras y la música muy fácilmente y así fue como inició a los 7 años de edad.

¿Cuál es el siguiente paso para Niki Castilla?

Niki Castilla contó en Caracol Radio que quiere tocar su música en todos los países y participar en teatro.

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