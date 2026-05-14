Rawayana alcanza su primer No. 1 en Billboard con “Inglés en Miami” junto a Manuel Turizo

Rawayana ha marcado un momento histórico en su carrera al lograr su primer No. 1 en una lista de Billboard con el tema “Inglés en Miami”, colaboración con el colombiano Manuel Turizo.

La canción, incluida en el sexto álbum de estudio de la banda, ¿Dónde Es El After?, lanzado en enero, ascendió del puesto 3 al 1 en el Latin Rhythm Airplay.

La lista Latin Rhythm Airplay de Billboard es un ranking semanal que mide las canciones de ritmos latinos más reproducidas en estaciones de radio en Estados Unidos.

“Tener nuestro primer No. 1 en una lista de Billboard significa mucho para nosotros”, expresó Alberto “Beto” Montenegro, vocalista principal de Rawayana, en entrevista con Billboard.

“Llegar a este momento con una canción como Inglés en Miami se siente realmente especial porque representa conexión: mundos, acentos y energías diferentes que se unen de manera natural”, agregaron.

El éxito del sencillo se refleja en las cifras: un aumento del 27% en las impresiones de audiencia en estaciones de radio de ritmo latino en Estados Unidos.

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Para Manuel Turizo, este logro representa su séptimo liderazgo en la lista Latin Rhythm Airplay, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes del género urbano latino.

Este hito también marca un avance significativo para Rawayana, que anteriormente había alcanzado el puesto No. 8 en las listas Latin Pop Airplay y Tropical Airplay con “La culpa”, junto a Kany García.

El ascenso de “Inglés en Miami” confirma que Rawayana está en una etapa de consolidación internacional, llevando su propuesta fresca y experimental a nuevas audiencias.

Con este primer No. 1, la banda venezolana reafirma su lugar en la escena musical global y abre la puerta a futuros proyectos de gran impacto.