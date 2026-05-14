Recibimos información de presunta participación política de presidente y altos cargos: Directora MOE
La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, aseguró que toda la información ha sido trasladada a la Procuraduría
Recibimos información de presunta participación política de presidente y altos cargos: Directora MOE
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...