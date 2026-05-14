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14 may 2026 Actualizado 15:03

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Gremio aeronáutico pide endurecer las sanciones a pasajeros disruptivos: este es el proyecto de ley

En 6AM W hablaron Daniel Gallo, presidente de Sintratac y María Fernanda Carrascal, representante a la cámara, sobre el proyecto de ley para castigar con severidad a los pasajeros disruptivos

Gremio aeronáutico pide endurecer las sanciones a pasajeros disruptivos: este es el proyecto de ley

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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