Denuncian traslado masivo de niños con terapias especiales a otra IPS en Bucaramanga

Un grupo de padres de familia en Bucaramanga rechaza el traslado masivo de niños que reciben terapias especializadas con EPS Sura, hacia otras IPS que, aseguran, no tendrían la capacidad para atenderlos adecuadamente.

La denuncia fue hecha por Laura Rugeles, madre de familia y vocera de varios acudientes, quien aseguró que la EPS estaría realizando el cambio de manera arbitraria.

“Sura arbitrariamente nos cambia de EPS de prestador de servicio para Audiomédica. La EPS Audiomédica no tiene la capacidad ni física, ni la capacidad tampoco de conocimiento, ni nada, para recibir a nuestros niños. Entonces son aproximadamente unos 500 niños que se irían para allá”, señaló.

Familiares de los menores protestarán en la EPS Sura

Los padres de familia convocaron a un plantón este viernes 14 de mayo, a las 8:30 de la mañana en la sede principal de Sura, con el fin de pedir que se suspenda el traslado y revisen el proceso.

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“Esta es una situación muy preocupante porque al hacerle una terapia, ellos, la EPS a la que los trasladan, pueden no tener el conocimiento amplio y sin tener la planta física nuestros niños pueden retroceder completamente“, concluyó Laura Rugeles.