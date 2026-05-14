Cuatro personas fueron enviadas a la cárcel por narcotráfico y homicidio en Paipa

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas señaladas de integrar una estructura dedicada al almacenamiento y comercialización de estupefacientes en Paipa. Los procesados fueron identificados como Luis José Bolívar Rodríguez, Wilmer Orlando Ramos Sarmiento, Carlos Daniel Loyo Villalobos y Kennis Gabriel Morillo Leiva.

Las capturas se realizaron mediante allanamientos en los barrios Pablo Solano y Gaitán, así como en la vereda El Tejar. En los operativos las autoridades incautaron un revólver calibre 38, una escopeta hechiza calibre 16, celulares, municiones de distintos calibres, cocaína, bazuco, marihuana y dinero en efectivo.

Según la investigación, Kennis Gabriel Morillo Leyva estaría involucrado en el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 13 de marzo en el barrio San Miguel de Paipa, donde la víctima fue atacada con múltiples disparos. Por estos hechos, la Fiscalía imputó delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Tres de los capturados aceptaron los cargos formulados por el ente acusador. El único que no aceptó responsabilidad fue Morillo Leiva. Por decisión judicial, los cuatro procesados fueron enviados a la cárcel de mediana seguridad de Duitama mientras avanza el proceso penal.