Campesinos del Almorzadero en Santander denuncian incumplimientos del Gobierno tras paro de 2024

Campesinos del Almorzadero volvieron a denunciar incumplimientos por parte del Gobierno Nacional frente a los acuerdos pactados tras el paro realizado en octubre de 2024.

Según las comunidades, después de más de un año de reuniones y mesas de trabajo, todavía no se ha cumplido uno de los puntos que consideran más importantes: la creación de una reserva temporal para proteger la zona de páramo del Almorzadero frente a la minería.

Los campesinos aseguran que esta medida también permitiría avanzar en soluciones relacionadas con la frontera agrícola, tema que continúa afectando a varias familias de la región.

“Llevamos más de un año esperando que cumplan al menos uno de los acuerdos, especialmente la reserva temporal que protegería el páramo del Almorzadero de la minería”, señaló Cristian Vargas, campesino e integrante de una asociación de comunidades de la zona.

Según las comunidades, esta medida también permitiría avanzar en soluciones relacionadas con la frontera agrícola.

Las comunidades también cuestionaron la falta de avances por parte del Ministerio de Ambiente y pidieron al Gobierno Nacional avanzar en soluciones concretas para la protección del páramo y la permanencia de los campesinos en el territorio.