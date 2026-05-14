Ataque con drones en Robles zona rural de Jamundí deja dos personas lesionadas

Con el ataque con drones cargados con artefacto explosivos en el corregimiento de Robles en Jamundí, a la estación de policía, son tres los hechos violentos que ha vivido la zona rural del municipio durante la semana.

Este ultimo hostigamiento en robles con tres drones cargados con 17 artefactos explosivos dejó dos personas lesionadas, entre ellas el presidente de la Junta de Acción comunal que resultó con heridas en sus piernas producto de las esquirlas.

Según las autoridades los ataques se atribuyen a la estructura Jaime Martínez que tiene presencia en la zona.

Le interesa: Por crisis de orden público suspenden clases presenciales en zona rural de Jamundí

El Brigadier General Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, dijo que en total son cinco policías que han resultado con lesiones por esquirlas durante los últimos ataques.

“Estamos con nuestra defensa activada y obviamente repeliendo estos ataques también en coordinación con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea” y agregó el general Benavidez que las acciones de esta organización de deben a retaliaciones “lo que podemos analizar es que hace parte de una intención de estos grupos criminales de evitar las operaciones militares que se están realizando especialmente con el Ejército en la parte alta de Jamundí, están sintiendo la presión que esta haciendo el Estado frente a estos grupos criminales y están haciendo estas retaliaciones contra la fuerza pública”.

Lea también: Obispos del Valle del Cauca llaman al Gobierno Nacional a intervenir por la paz en el Pacífico

La gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro aseguró que la zona rural de Jamundí ha sufrido 98 ataques drones, a lo que se suman las acciones violentas registradas en la última semana en San Antonio, Potrerito y Robles.