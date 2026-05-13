Obispos del Valle del Cauca llaman al Gobierno Nacional a intervenir por la paz en el Pacífico

En un documento elaborado por los obispos del Valle del Cauca, donde se incluye las diócesis de Palmira, Buga, Cartago, Buenaventura y la Arquidiócesis de Cali; solicitan al Gobierno Nacional intervención urgente en el Pacífico.

En la carta pastoral que han titulado “Arraigados en la caridad, artesanos de una nueva humanidad”, publicada en abril de 2026 se hace un llamado por la paz, la reconciliación y la unidad regional frente a la violencia, la pobreza, la desigualdad y la polarización política que vive el país.

Diego Fernando Guzmán, sacerdote del Arquidiócesis de Cali y director de la Pastoral Social dijo que los obispos decidieron unirse para crear conciencia “han decidido juntarse para elaborar este documento que busca, ante todo, crear una conciencia frente a toda esta realidad tan dolorosa que está viviendo nuestra región en torno a la violencia, en torno al narcotráfico, a las economías ilegales, pero también un poco el llamado al Estado a ser mucho más proactivo y pronto en la respuesta a la población en general que también sufre no solo la violencia, sino también el desarraigo, la pobreza, la desigualdad”.

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En el documento los prelados denuncian que la región enfrenta una “geografía del dolor”:

Primero, en Buenaventura, comunidades afrodescendientes e indígenas sufren confinamiento, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

Segundo, en Cali y el norte del Valle, las fronteras invisibles y los corredores del narcotráfico fracturan la convivencia y ponen en riesgo la seguridad de campesinos y jóvenes.

Y tercero, la brecha social es descrita como un “pecado estructural”: mientras el agroindustrial del Valle crece, la pobreza y la inseguridad alimentaria golpean con fuerza a las periferias y al litoral.

Los obispos advierten que el Estado ha fallado históricamente en garantizar justicia y seguridad, permitiendo que “estructuras de pecado” suplanten su autoridad. Por ello, reclaman una presencia transformadora que vaya más allá de la fuerza pública e incluya inversión social, infraestructura y protección real.

En su mensaje, insisten en que la política debe ser entendida como un acto de caridad, exhortando a los ciudadanos a ejercer un voto responsable en las elecciones presidenciales de 2026, guiado por la defensa de la vida, la justicia social y la transparencia.

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Finalmente, los pastores proponen acciones concretas como la creación de una Mesa Regional de Pastoral Social, el fortalecimiento de comedores comunitarios y programas de reconciliación, así como un pacto por la juventud para ofrecer alternativas frente al reclutamiento armado.

También hacen un llamado directo a los grupos armados: “¡En nombre de Cristo, deténganse! No más guerra”.

El padre Guzmán, insiste en que el mensaje de los obispos es a que dejen las armas y los métodos de intimidación que generan pánico en las comunidades que quedan en medio del conflicto “sí, el llamado a los grupos armados es a dejar la violencia, a no seguir utilizando estos métodos violentos como como métodos de intimidación y para generar miedo y pánico en la población”.