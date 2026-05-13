Avianca demanda a pasajero que obligó regresar vuelo a Bogotá tras presunta agresión sexual a bordo

TRANSPORTE

Avianca anunció acciones legales en Colombia y España contra el pasajero que obligó a regresar a Bogotá el vuelo AV10 con destino Madrid, luego de protagonizar un grave episodio de comportamiento disruptivo que, según la aerolínea, que corresponde a una presunta agresión sexual contra una pasajera.

La situación se presento el pasado 10 de mayo. De acuerdo con la aerolinea, el hombre presentaba aparentes signos de embriaguez y su comportamiento llevó al capitán de la aeronave a suspender el trayecto y retornar al aeropuerto El Dorado para garantizar la seguridad operacional del vuelo.

En es e sentido, lo ocurrido alteró los itinerarios de 276 pasajeros, quienes solo pudieron continuar su viaje después de que el sujeto fuera retirado del avión y puesto a disposición de las autoridades competentes.

En un comunicado, Avianca confirmó que ya interpuso denuncias penales y una demanda civil por daños y perjuicios contra el pasajero, asegurando que el incidente provocó pérdidas operacionales superiores a los 40 mil dólares, equivalentes a cerca de 150 millones de pesos colombianos.

Según explicó la aerolínea, entre los costos asumidos están el consumo adicional de combustible, los servicios de asistencia en tierra y la reprogramación del vuelo y de la tripulación.

Avianca pide endurecer sanciones

“La compañía rechaza categóricamente cualquier conducta o acto de violencia que atente contra la integridad de sus empleados y clientes”, señaló Avianca.

La aerolínea advirtió además que este tipo de hechos vienen en aumento. Según cifras entregadas por la empresa, en lo corrido de 2026 ya se han registrado 212 incidentes relacionados con pasajeros disruptivos, una cifra que se suma a los 572 casos reportados durante 2025.

En ese sentido, Avianca reiteró su llamado al Congreso de la República para avanzar en el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2024, iniciativa con la que buscan endurecer las sanciones y establecer mecanismos de exclusión contra pasajeros que representen riesgos para la seguridad aérea.