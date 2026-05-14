Alcalde de Paipa explica la creación de empresa de economía mixta para alumbrado público

El mandatario de Paipa, Germán Ricardo Camacho, indicó que la Alcaldía tendrá el 60% de la administración de la empresa de economía mixta.

Paipa

La decisión del Concejo Municipal de Paipa de autorizar la conformación de una empresa de economía mixta para administrar el alumbrado público ha generado un intenso debate en la comunidad.

Ante las dudas y críticas, el alcalde Germán Ricardo Camacho explica el alcance del proyecto, sus beneficios y la manera en que se garantizará la transparencia.

El mandatario subrayó que el municipio tendrá el 60% de participación en la nueva empresa, lo que asegura que las decisiones estratégicas estarán bajo control público. “No es una privatización. El municipio siempre va a tener el control”, afirmó. La participación privada se limitará a ser un aliado estratégico, aportando capital y experiencia técnica en mantenimiento y operación del sistema de alumbrado.

Camacho Barrera recordó que se descartó la figura de concesión, ya que esta sí implicaría perder el control público sobre el servicio. “Necesitamos un socio privado que aporte más de 8 mil millones de pesos y conocimiento especializado, pero sin que el municipio renuncie a su liderazgo”, puntualizó.

El proyecto contempla una inversión superior a 8 mil millones de pesos para reemplazar cerca de6 mil luminarias actuales por tecnología LED. Este cambio permitirá reducir el consumo energético y, en consecuencia, los costos para los usuarios. “La gente va a terminar pagando menos, no más”, aseguró el mandatario.

La meta es que la transformación se realice en el menor tiempo posible, con la expectativa de que la totalidad de las luminarias sean renovadas este mismo año. “Queremos que Paipa viva una transformación histórica en materia de alumbrado público”, expresó.

De acuerdo con el alcalde de Paipa, el proceso de selección de la empresa privada que se vinculará como socia se realizará mediante la publicación de los términos de referencia en el SECOP, plataforma oficial de contratación pública en Colombia. “Será un proceso abierto y transparente, donde cualquier empresa que cumpla los requisitos podrá participar”, explicó Camacho.

Los criterios incluirán capacidad financiera, experiencia en el sector y conocimiento técnico en mantenimiento de sistemas de iluminación pública.

La administración municipal ya sostuvo reuniones con la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) donde se trató el tema de la transición hacia luminarias LED. El objetivo es que la facturación refleje el menor consumo de estas nuevas tecnologías y evitar que se sigan cobrando tarifas basadas en luminarias de sodio o mercurio. “Ya hicimos una reunión con la EBSA, donde también ya están informados de todo el proceso para poderles informar cómo va avanzando, porque también es muy importante que la EBSA se entere de cuándo se cambian luminarias actuales por luminarias de LED que consumen menos”, señaló el alcalde.

Camacho reconoció que la iniciativa ha enfrentado críticas y desinformación. “Algunos decían que era una privatización o que la gente iba a pagar más. Eso no es cierto. El municipio mantiene el control y los usuarios se beneficiarán con menores costos”, reiteró.

El alcalde insistió en que la creación de la empresa de economía mixta no busca entregar el servicio a un privado, sino fortalecerlo con inversión y conocimiento especializado, manteniendo siempre el control de la empresa.