104 hombres y 24 mujeres en Tunja, se comprometieron en el pacto de la no agresión

Con un acto simbólico se entregaron unos certificados para las personas que participaron en el programa Re-acciona, del proyecto Familias Inquebrantables de la Secretaría de la Mujer de Tunja, donde ellos se comprometen a realizar acciones que mitiguen de cierta manera el fenómeno y el flagelo de las violencias en el municipio de Tunja.

Esto fue lo que mencionó la Secretaría de Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social, Katherine Coronado Vitolo “Si bien es cierto, Tunja puntúa como las ciudades más violentas y se presume que por su estadística es altamente hostil, nosotros queremos aclarar que somos parte de esos procesos pedagógicos y de activación de rutas que ayudan a que la demanda de denuncias sea más amplia, entonces nosotros nos comprometemos con las activaciones de ruta, lo que claramente evidencia en cifras estadísticas elevadas, aportando casi el 54% de denuncias al total del departamento de Boyacá”.

Siempre en las estrategias se habla de las víctimas, pero esta vez la Secretaría decidió trabajar con personas agresoras. El año anterior, realizaron un pilotaje y fue un éxito a nivel nacional. Según la secretaria, Re-Acciona quiere decir reacciona, acciona el cambio, pero también reacciona y cambia y modifica ciertos comportamientos.

Coronado agregó: “lo que hacemos es impartir módulos donde dejamos de segregar a la persona agresora y empezamos a modificar su psique, su cognición, su comportamiento mediante resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo adecuado de las emociones, reconocimiento como una persona y un ser violento, agresor, hostil y reconociendo también se observa a la otra persona desde la compasión, desde la no agresión. Este programa de Reacciona tiene unos módulos y nosotros lo que hacemos es contactarlas, impartir los módulos, articularnos interinstitucionalmente con Policía, Fiscalía, Comisarías de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en esta articulación tan maravillosa surgió el programa Reacciona”.

Con esta campaña y entrega de certificados, se logró impactar a 104 hombres y 24 mujeres donde estas personas se comprometen en el pacto de la no agresión, a no agredir, a no ser hostiles y a manejar sus emociones desde la conciencia.

Esta estrategia “REACCIONA”, desarrollada durante aproximadamente cuatro meses, contó con la articulación de las comisarías de familia, la Secretaría de la Mujer y la Policía Metropolitana de Tunja a través de la Patrulla Púrpura, permitiendo identificar y acompañar a personas con comportamientos recurrentes relacionados con hechos de violencia de género e intrafamiliar.

Con estas acciones se busca evitar la reincidencia en hechos de violencia de género y violencia intrafamiliar, promoviendo procesos de resocialización y fortalecimiento de los hogares, para que los participantes se conviertan en ejemplo de transformación y sana convivencia dentro de sus núcleos familiares.