Veolia Aguas de Tunja se comprometió al mantenimiento de la vía en Ventaquemada

En la mesa técnica se analizó el estado en el que se encuentra la vía en el sector de San José del Gacal en Ventaquemada / Foto: Alcaldía de Ventaquemada.

Ventaquemada

Tras varias horas de reunión entre Veolia, la Alcaldía de Ventaquemada, la Alcaldía de Tunja y voceros de la comunidad de la vereda San José del Gacal, se analizaron y socializaron los compromisos que asumirá la empresa Veolia Aguas de Tunja para avanzar en el restablecimiento del tránsito sobre la vía rural del municipio de Ventaquemada, que fue afectada por la contingencia en la línea de acueducto que lleva el agua a la capital boyacense.

Israel Pamplona, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San José del Gacal, señaló que esta mesa de diálogo fue importante y se logró un buen acuerdo.

“Acá nos reunimos con la alcaldía y los funcionarios y el gerente de Veolia y el compromiso de ellos fue arreglar la vía por donde pasa la tubería, ellos ya tienen todo planificado y se comprometieron con nosotros con la vía. Entonces ya es un parte de tranquilidad que le dan a la comunidad porque ya se comprometen con el mantenimiento de la vía”, aseguró Pamplona.

De acuerdo con el vocero de la comunidad, los estudios y diseños comenzarán a hacerse este miércoles 13 de mayo.

“Se quedó que ellos comenzaban desde ya los estudios y diseños, los cuales se gastan de 25 a 30 días y de acuerdo con esto, ya nos dan un parte de tranquilidad porque empiezan a meterle mano a la obra de la vía”, agregó.

Desde el pasado 17 de abril que se presentó la contingencia, la comunidad de tres veredas solamente puede pasar por el sector en moto o tomar vías alternas.

“Tenemos un pequeño espacio que nos dan, pero solo para motos únicamente. Ya tenemos vías alternas por otras partes para poder salir, pero el recorrido que deben hacer es mucho más largo. En cuanto a la ruta escolar, a los niños si les toca venir a pie, pero por la parte de abajo, pues el bus de la ruta escolar los deja en la parte de abajo y así mismo, los recoge”, enfatizó.