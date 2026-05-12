La agrupación de rock inglesa Deep Purple regresa con su nuevo sencillo “Arrogant Boy”

La agrupación inglesa de rock Deep Purple ha lanzado este martes su nueva canción “Arrogant Boy”.

Este es el primer sencillo de su próximo trabajo discográfico ‘Splat!’, que saldrá a la venta el 3 de julio.

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“Arrogant Boy” es descrita por el baterista Ian Paice como “una canción de rock and roll al estilo de ”Highway Star”“, clásico del disco ‘Machine Head’ de 1972.

“Esta es la historia de Billy, que no sabía leer ni escribir. Está descontento con las cosas, así que alza la voz y encuentra la manera de irritar, de una forma u otra, a la élite. Y no se me ocurre nada más divertido que irritar a la élite. Sería un ejercicio muy ameno para mí cada mañana después del café”, expresa Ian Gillan, vocalista y líder de la agrupación.

‘Splat!’ será el decimocuarto álbum de estudio de la banda, producido de nuevo junto a Bob Ezrin, productor musical y tecladista canadiense, conocido principalmente por su trabajo con Lou Reed, Alice Cooper, Aerosmith, Kiss, Pink Floyd, Peter Gabriel, Andrea Bocelli y Phish.

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“Tengo que decir que ahora hemos vuelto con material que es compatible con “Highway Star”, “Smoke on the Water”, “Lazy”: la dinámica, el equilibrio y la diversión de la música que hicimos entre el 69 y el 73”, afirma Gillan.

Deep Purple comenzará una gira europea en junio, con conciertos en Norteamérica programados para agosto y septiembre y una serie de conciertos en el Reino Unido en noviembre.