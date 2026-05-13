Tribunal del Valle suspende licitación de Emsirva para nuevo operador de aseo en Cali

El Tribunal ordenó garantizar que no se interrumpa el servicio de aseo después del 28 de mayo. Foto: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Cali

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó suspender temporalmente la licitación que adelantaba EMSIRVA en liquidación para escoger un nuevo operador del servicio de aseo en Cali, al considerar que existen dudas sobre la legalidad y planeación del proceso.

Aunque la empresa se encuentra en la etapa final de su proceso para ser devuelta al municipio, el fallo advierte que esta abrió una contratación por dos años, pese a que la Superintendencia de Servicios Públicos solo había autorizado actuaciones relacionadas con el cierre definitivo de la entidad hasta junio de 2026.

La medida también advierte que el proceso avanzaba con un cronograma acelerado para un contrato de gran magnitud, lo que podría afectar principios como la transparencia, la moralidad administrativa y la adecuada planeación. Además, señala que permitir la adjudicación en este momento podría dejar sin efecto una futura decisión judicial.

La decisión se conoce días después de que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicitara a los organismos de control frenar el proceso hasta que exista claridad jurídica sobre la titularidad de los cerca de 870.000 usuarios del servicio de aseo, que deberían ser devueltos junto con la empresa a la ciudad.

Además de suspender la invitación pública, el Tribunal ordenó garantizar que no se interrumpa el servicio de aseo después del 28 de mayo y señaló que, mientras se define quién asumirá oficialmente esa responsabilidad, EMSIRVA podrá prorrogar los contratos actuales con los operadores que hoy prestan el servicio en Cali.