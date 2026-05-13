La Universidad Icesi abre sus puertas con el Festival Pensar en Voz Alta

A veces las conversaciones más importantes son las que nacen entre amigos, en redes o en la cabeza, pero pocas veces llegan a espacios públicos. Con esa idea nace el Festival Pensar en Voz Alta, una invitación a detenerse, escuchar y compartir preguntas que hoy vive la sociedad.

Del 12 al 15 de mayo, la Universidad Icesi abrirá sus puertas para realizar la primera edición de este festival, que reunirá a más de 80 invitados y ofrecerá más de 40 actividades gratuitas entre conversatorios, talleres, exposiciones, conciertos y pódcast en vivo.

La programación gira alrededor de temas como: democracia, cultura, arte, ciencia, tecnología e inteligencia artificial. Espacios donde distintas miradas puedan encontrarse y dialogar.

Un campus que quiere convertirse en punto de encuentro

La agenda está pensada para públicos diversos y abierta a cualquier persona interesada, con inscripción previa y cupos limitados.

Entre los invitados estarán voces reconocidas del pensamiento, la literatura y el periodismo como Alejandro Gaviria, Piedad Bonnett, Juan Esteban Constaín y Fidel Cano, quienes participarán en conversaciones abiertas con el público.

El festival también incluirá experiencias artísticas y musicales, apostando a que el conocimiento no solo se escuche, sino que también se viva y se sienta.

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Conversar también es construir ciudad

Para la universidad, este encuentro representa una forma de acercarse aún más a Cali y de fortalecer el diálogo público desde la cultura y la educación.

El rector Esteban Piedrahita destacó que el festival reafirma el compromiso de la institución con la formación de ciudadanos críticos y con el papel del conocimiento como motor de transformación social.

Con esta primera edición, Pensar en Voz Alta invita a participar y recordarnos que pensar juntos también es una forma de construir ciudad.