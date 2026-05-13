Roban al secretario de Seguridad de Palmira en asalto a una panadería: un presunto ladrón murió

Lo que comenzó como un intento de robo masivo en una panadería del barrio Sesquicentenario, en Palmira, terminó en un intercambio de disparos que dejó un presunto delincuente muerto y otro capturado herido. En el lugar se encontraba el secretario de Seguridad de Palmira, el coronel (r) de la Policía Carlos Antonio Ardila Rocha, junto a su esquema de protección.

Según información preliminar, dos hombres armados ingresaron al establecimiento para cometer un hurto contra las personas que se encontraban en el sitio. Durante el hecho, al funcionario le habrían alcanzado a quitar su billetera antes de que reaccionara el escolta.

El reporte indica que, en medio de la intimidación armada, el integrante del esquema de seguridad desenfundó su arma y respondió al ataque, dejando gravemente heridos a los dos presuntos asaltantes.

Uno de ellos murió en un hospital mientras que el segundo sospechoso logró escapar herido, pero posteriormente fue ubicado y capturado dentro de un centro asistencial al que llegó para recibir atención médica.

Tras los hechos, las autoridades incautaron un arma de fuego que habría sido utilizada durante el intento de hurto dentro de la panadería.