“Hay hallazgos sumamente graves sobre Coosalud y su exgerente”: SuperSolidaria
“Hay hallazgos sumamente graves sobre Coosalud y su exgerente”: SuperSolidaria
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María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, expresó en 6AM W que hicieron “hallazgos sumamente graves” sobre Coosalud y cooperativa de Jaime González, quien fue exgerente de la EPS.
Por su parte, González se remitió al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que indica que deben volver a administrar Coosalud.
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...