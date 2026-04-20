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“Hay hallazgos sumamente graves sobre Coosalud y su exgerente”: SuperSolidaria

María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, expresó en 6AM W que hicieron “hallazgos sumamente graves” sobre Coosalud y cooperativa de Jaime González, quien fue exgerente de la EPS.

Por su parte, González se remitió al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que indica que deben volver a administrar Coosalud.

Escuche la entrevista completa aquí: