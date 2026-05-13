Petro confirmó que explosivos usados en Cauca provienen de Chile y Ecuador: “correlación de mafias”

Nuevamente el tema de Colombia y Ecuador fue puesto sobre la mesa, esta vez durante la intervención del presidente Gustavo Petro en la entrada del nuevo hospital para el municipio de Timbío en el Cauca.

Y es que precisamente al nombrar a este departamento, fue que el mandatario aseguró que los explosivos utilizados por los grupos armados en en los recientes ataques violentos en el Cauca, vienen de Chile y que los estopines ingresan desde Ecuador.

El mandatario señaló que detrás de estos hechos operan redes mafiosas y cuestionó la falta de cooperación para frenar el tráfico de estos materiales.

Desde el Cauca, el presidente Petro habló exactamente de una “correlación de mafias” y cuestionó a los gobiernos de Chile y Ecuador, a los que calificó como de “extrema derecha”.

Aseguró que por esto es que “no nos están ayudando”.

¿Cómo está la relación Colombia y Ecuador?

La tensión entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa se sigue sintiendo, a pesar de que el gobierno ecuatoriano empezó a disminuir los aranceles para los productos colombianos.

Sin embargo, la tensión entre los dos mandatarios sigue vigente, tras las recientes acusaciones sobre un supuesto plan que estarían ejecutando desde Ecuador con políticos de la extrema derecha colombiana, para sabotear las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.