Médicos abandonaron Paya tras denunciar amenazas

Dos médicos y una odontóloga que realizaban su servicio social obligatorio en Paya abandonaron el municipio luego de recibir amenazas a través de WhatsApp y denunciar que no encontraron garantías de seguridad para continuar trabajando.

En entrevista con Caracol Radio, el médico Santiago Avella, uno de los profesionales afectados, aseguró que las intimidaciones ocurrieron el pasado 6 de mayo y que las evidencias ya fueron entregadas a las autoridades. «...Las amenazas se realizaron vía WhatsApp. Las evidencias claramente son los pantallazos de los mensajes...», afirmó Santiago Avella, quien además indicó que toda la información fue remitida a la Fiscalía, la Policía Nacional y a las entidades territoriales correspondientes. Según explicó Santiago Avella, los mensajes generaron temor entre los profesionales que prestaban atención médica en la región y motivaron la decisión de salir del municipio.

Santiago Avella aseguró que, después de denunciar las amenazas, ni el municipio ni las directivas del centro asistencial les ofrecieron medidas concretas de protección para permanecer en la zona. El médico señaló que esa falta de respuesta fue una de las principales razones por las que decidieron abandonar Paya. «...El municipio no nos generó garantías de seguridad ni de integridad...», afirmó Santiago Avella. Además, sostuvo que desde el Centro de Salud únicamente les indicaron que debían continuar trabajando porque la situación era «común y corriente», sin implementar esquemas de acompañamiento o seguridad.

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Avella también relató que una de sus compañeras debía desplazarse a un corregimiento donde no existía presencia policial permanente, situación que incrementó la preocupación de los profesionales y de sus familias. «Eso generó aún más pánico», insistió el médico durante la entrevista.

Santiago Avella también denunció que, tras hacer pública la situación, recibieron de manera anónima conversaciones internas en las que, presuntamente, la gerente del Centro de Salud de Paya desacreditaba las denuncias realizadas por los médicos rurales. Según explicó Santiago Avella, en esos mensajes se afirmaba que las amenazas «eran mentiras» y que los profesionales estaban haciendo «show». El médico aseguró que incluso se les responsabilizaba de la situación por frecuentar espacios públicos del municipio. «...Nos decían que nos habían amenazado por andar en las tiendas y que lo mejor era que nos fuéramos...», relató Avella, quien calificó esos mensajes como irrespetuosos y despectivos frente a una situación que, según insistió, generó temor real entre quienes prestaban el servicio social obligatorio en el municipio boyacense.

El médico aseguró que la decisión de abandonar Paya se tomó por el riesgo que representaba permanecer en el territorio después de las intimidaciones recibidas. Aunque indicó que no hubo un ataque directo posterior a los mensajes, sostuvo que el contexto del municipio y los antecedentes de orden público incrementaron el temor entre los profesionales. «...Una amenaza es una amenaza, independientemente de quién venga...», afirmó Santiago Avella durante la entrevista. El médico agregó que la situación produjo «pánico y zozobra» tanto en ellos como en sus familias.

Desde Caracol Radio intentamos ponernos en contacto vía WhatsApp y posterior llamada con la la gerente de la E.S.E. Centro de Salud de Paya, Dra. Ana Isabel Cárdenas, pero no recibimos respuesta.