Medellín lanza “Coleccionistas de Museos” para incentivar el acceso a estos espacios de la ciudad

Medellín

La Alcaldía de Medellín oficializó el lanzamiento de “Coleccionistas de Museos”, un programa que integra a 30 instituciones culturales del distrito. La iniciativa, que retoma una estrategia de la primera administración del alcalde Federico Gutiérrez, busca fomentar la circulación de ciudadanos y visitantes a través de un sistema de pasaportes y rutas temáticas.

El pasaporte se entrega de manera gratuita en las sedes participantes y organiza la oferta en cinco categorías: arte, ciencia, historia, memoria y naturaleza. Los usuarios que utilicen el documento podrán acceder a beneficios de ingreso que varían según la institución, incluyendo gratuidad, aportes voluntarios o tarifas preferenciales de 2x1.

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El proceso de participación requiere la inscripción mediante un código QR y la visita a un mínimo de 17 recintos para completar la recolección de sellos. La estrategia, coordinada por la Secretaría de Cultura y la Mesa de Museos, tiene como meta fortalecer la conexión de la ciudadanía con los espacios formativos y el patrimonio cultural de la capital antioqueña.

El programa permanecerá vigente hasta el 15 de septiembre de 2026. Los detalles técnicos, el directorio de museos inscritos y la programación completa están disponibles en los canales digitales de la Administración Distrital y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.