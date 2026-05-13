ANDI alertó vulnerabilidad energética en Colombia por errores políticos

Medellín

En el desarrollo de la décimo segunda edición del evento empresarial Innovation Land Summit en Medellín, se alertó sobre vulnerabilidad energética como una de las principales alertas y preocupaciones del sector económico en Colombia.

Ante empresarios, expertos y representantes del sector productivo, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que mientras varios países del mundo han fortalecido su autonomía energética frente a los retos globales, Colombia tomó decisiones que debilitaron una posición que antes consideraba sólida.

En contraste, señaló que Colombia dejó de priorizar el fortalecimiento de su sistema energético justo cuando el mundo enfrenta mayores presiones por el crecimiento tecnológico y digital.

“Renunciamos, digamos, a nuestra capacidad en términos de hidrocarburos y de crecimiento en en hidrocarburos, perdimos la autonomía en gas natural y no estamos haciendo nada muy importante realmente en recursos, en energías renovables no convencionales. Todos los países del mundo están queriendo fortalecer su posición. Colombia, de alguna forma, decidió casi voluntariamente, por errores políticos y de política pública, volverse más vulnerable”, alertó el presidente de la ANDI.

El presidente de la ANDI insistió en que el país debe tomar decisiones “inteligentes y serias” para planificar el futuro económico y energético de largo plazo. Además, señaló que cualquier afectación en el suministro energético podría impactar directamente el desarrollo industrial y tecnológico del país.

Detalles de Innovation Land Summit

La décimo segunda edición del Innovation Land Summit se instaló este 13 y 14 de mayo en Medellín como uno de los principales espacios de discusión sobre innovación, emprendimiento y transformación empresarial en el país.

“Nosotros creemos que la innovación es la palanca de desarrollo, productividad y competitividad del país, y por eso le ofrecemos a los empresarios, a los emprendedores, a todo el mundo curioso de la innovación, herramientas y cosas que pasan en el ecosistema de innovación para que apalanquen el crecimiento de sus empresas o de sus proyectos”, indicó Andrés Raigosa, director de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la ANDI.

El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, reunió a más de 250 expertos y representantes del sector productivo.