Ocho meses en cautiverio dejaron al borde de la muerte a un chavarrí, ave amenazada en Colombia

Medellín, Antioquia

Un ejemplar juvenil de chavarrí, una de las aves más raras y amenazadas de Colombia, lucha por recuperarse luego de permanecer cerca de ocho meses en cautiverio ilegal, una situación que deterioró gravemente su estado de salud y casi le cuesta la vida.

El ave fue entregada voluntariamente al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde el equipo médico encontró un cuadro de desnutrición, baja condición corporal y dificultades para alimentarse por sí sola.

Es de relevancia resaltar porque el chavarrí es una especie vulnerable incluida en el Libro Rojo de las Aves de Colombia y, además, es considerada casi endémica del país, es decir, gran parte de su población habita únicamente en territorio colombiano.

Su presencia en el Valle de Aburrá también resulta inusual, pues normalmente vive en zonas pantanosas y humedales del norte del país, cerca de las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena.

Según explicó Andrés Gómez, supervisor del Centro de Atención y Rehabilitación de Fauna Silvestre, en los últimos años solo han ingresado 20 ejemplares de esta especie al centro, lo que evidencia lo poco común que es encontrar estas aves incluso en procesos de rescate o entrega voluntaria.

Actualmente, el chavarrí permanece bajo cuidado de médicos veterinarios, biólogos, zootecnistas y microbiólogos que trabajan en su recuperación física y comportamental, con el objetivo de que pueda regresar a su ecosistema natural y continuar cumpliendo su función ecológica.

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a la ciudadanía para no mantener animales silvestres como mascotas y denunciar casos de tráfico ilegal de fauna ante la Policía o el Área Metropolitana, advirtiendo que el cautiverio pone en riesgo la supervivencia de especies vulnerables y afecta el equilibrio de los ecosistemas.