Me dijeron ‘apoye a Paloma y sea el héroe, o será una vergüenza y lo van a humillar’: Sergio Fajardo

Este domingo 3 de mayo Sergio Fajardo fue el invitado especial de ‘Los Protagonistas’ de Caracol Radio con Gustavo Gómez para hablar sobre su trayectoria política, los retos que ha tenido en la campaña presidencial y lo que hará en Colombia en caso de ser elegido como presidente de la República.

El candidato inició dando detalles de su infancia. Según dijo, desde muy pequeño se le facilitaron las matemáticas, y era experto en hacer ejercicios del libro Álgebra de Baldor.

Sin embargo, contó que siempre fue un joven muy tímido. “Yo toda la vida he sido tímido, tendía a ser retraído, nunca fui el centro de una fiesta, no contaba un chiste un público, era y sigo siendo tímido”, dijo afirmando que no le molestaba que le dijeran algo en su contra sino que sentía pena. “Sigue pasando, sigue siendo válido”.

Su padre

En medio de la charla con Gustavo Gómez, habló de su padre, quien siempre lo apoyó y de quien aprendió muchas cosas.

“Mi padre tenía una característica y es que si él llegara acá y entrara usted sentía paz, tenía un aura especial, era una persona que inspiraba cariño y respeto. Todos sentían y creían que eran los preferidos, y siempre fue así, nos trataba con mucha sabiduría, siempre sabía cómo tratarnos, y yo creo que por eso muy pocas veces en la vida tuvimos discusiones”, dijo.

Incluso, contó que nunca oyó a su papá gritar. “Nunca hubo ‘rejo’ para nadie”, dijo.

Su madre

Asimismo habló de su madre, quien según dijo Fajardo, era una mujer muy católica, pero también solía destacar por tener una pila de energía.

“Ella se controlaba cuando le decían cosas”, dijo el candidato afirmando que él es una mezcla de ambos, tiene la nobleza de su padre pero la energía de su madre.

Campaña presidencial

Fajardo mencionó que en esta campaña ha sido muy dura y diferente a todas las otras.

“He hablado con muchas personas en privado, sin grabaciones de forma muy distinta. He sido muy juicioso”, dijo.

No obstante, ha tenido momentos donde escucha a muchas de estas personas y están contando lo que hablamos en privado, pero diferente. “Yo escucho y pienso ‘lo que hablamos no tiene que ver nada con lo que está diciendo’”.

Pero fue enfático en señalar que esto no logra afectarlo. “Yo trato de no amargarme, de no cargar rencores, yo qué puedo hacer con gente así, lo que hace es afectarme mi vida, me desconecta de lo que quiero ser, y no, yo ya he aprendido mucho de eso”.

Me dijeron ‘apoye a Paloma y sea el héroe, o será una vergüenza y lo van a humillar’

Por otro lado, el candidato contó que alguien, en estos días, le hizo una sugerencia.

“En estos días, que estamos en competencia electoral, alguien me dice ‘debería retirarse y apoyar a Paloma, usted sería el héroe de Colombia, si se retira no gana Cepeda entonces sería el héroe que salva a Colombia de que no caiga en manos de la izquierda”, reveló.

Sin embargo, fue enfático en mencionar que no dará un paso al costado pues según dice, hace 26 años se unió con un grupo de Medellín y tomó la decisión de participar en política, no la estructura política tradicional, sino de construir movimiento cívico ciudadano.

“En ese momento yo era profesor en los Andes y en la Nacional en Bogotá. Empecé a articularme con muchas personas y creamos un movimiento cívico inspirado por Antanas Mockus, pero la inspiración de él era hacer política diferente”.

¿Antanas lo terminó decepcionando?

“No, yo creo que Antanas jugó su papel y la vida nos lleva por los caminos que nos lleva, pero yo tengo respeto y cariño por él”, señaló Fajardo.

De este modo, recalca que si da un paso al costado, traiciona todo lo que ha hecho en estos años.

“Yo estoy acá es por todo lo que hemos luchado, yo empecé a los 43 años, yo no crecí en la política. Sigo siendo profesor, yo vengo a luchar por unos principios y unos ideales. Yo sé armar equipos, me parece fascinante encontrar a las personas correctas”, dijo.

Y reiteró que alguien le dijo “apoye a Paloma o sino no será humillado y va a ser una vergüenza”, a lo que él respondió: “No se equivoque conmigo porque nunca me ha dado pena luchar por lo que yo he creído, por lo que he dedicado mi vida con pasión”, pero la persona le volvía a decir: “Usted es el héroe o va a ser el desgraciado porque va a sacar muy poquitos votos y va a ser humillado”.

Ante esto, el candidato señaló que “hay gente que cree que entonces lo compran a uno y no, hay unos que no tenemos precio, y no me van a decir que voy a tener que mirar al suelo acá en Bogotá por la cantidad de votos”.

Por este mismo camino, se mostró muy tranquilo por lo que es y lo que tiene como candidato: “Vamos a pasar a segunda. Estoy acá porque creo, porque quiero y porque así lo hemos hecho”.

¿Qué opina de Paloma?

“Paloma es una persona honesta, me cae bien, pienso distinto a ella pero le tengo mucho respeto”, respondió.

¿Qué opina de De La Espriella?

“Solo lo he visto por dos segundos hace dos semanas, nunca lo había visto personalmente, pero sí lo he escuchado. Una persona que es capaz de decir que va a destripar a la izquierda, con esa persona nunca quiero estar en este planeta”, puntualizó.

Finalmente, habló de lo que quiere hacer en unos años, afirmando que espera volver a un salón de clase a dictar matemáticas, “espero poder ir a Sáchica a dictar matemáticas”.

Además, contó que quiere “entender la biología en las células, me gustaría dedicar un tiempo a la biología que me parece apasionante”.