La ministra TIC estará este jueves en el International Digital Summit Boyacá 2026

El International Digital Summit Boyacá 2026, se realizará en el campus universitario de la Universidad Santo Tomás de Tunja.

Tunja

Con la presencia de la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia Yela, se desarrollará este jueves 14 de mayo el International Digital Summit Boyacá 2026.

Este será uno de los certámenes más importante en tecnología, innovación y transformación digital de la región, el cual reunirá a líderes nacionales e internacionales, expertos del sector TIC y representantes de comunidades que hoy están transformando sus territorios a través de la tecnología.

“Tendremos nuestro International Digital Summit Boyacá 2026 en donde tenemos una agenda muy especial, vamos a entregarle a nuestras comunidades de conectividad su registro TIC que los va a acreditar no solo como beneficiarios del servicio de internet, sino como prestadores de este servicio tan importante”, indicó Sandra Milena Urrutia Pérez, secretaria TIC de Boyacá.

La secretaria indicó que este espacio servirá para dar a conocer las diferentes alianzas que firmará el Gobierno departamental, que beneficiará a muchos boyacenses.

“Vamos a firmar una alianza con Amazon, con AWS para formar a 15.000 boyacenses en temas de inteligencia artificial y de capacidades en la nube. También tenemos una alianza muy importante con la Unión Europea y con nodo que logramos gestionar otra comunidad de conectividad, esta vez para la vereda Reginaldo en el municipio de Monguí y también vamos a tener una feria y unos paneles de expertos”, agregó Sandra Urrutia.

Además de las alianzas, se tendrán una destacada agenda académica con invitados especiales tanto del departamento y el país, como del exterior.

“Tendremos una delegación de la Unión Europea, de la CAF, de nuestras empresas de internet, también vendrán empresas colombianas que ofrecen los servicios a nuestras comunidades de conectividad para que ellos puedan tener directamente ese contacto con quienes les va a suministrar las diferentes herramientas tecnológicas”, expresó.

En este espacio la ministra TIC, Carina Murcia Yela, hará anuncios importantes para Boyacá.

“La ministra va a entregar unas habilitaciones para unas emisoras. Todavía no me han dicho cuales serán, pero se determinaron algunas emisoras comunitarias, ella les va a entregar su título habilitante. Esperamos que nos sorprenda con más buenas noticias para el departamento”, dijo.

El International Digital Summit Boyacá 2026, tendrá un espacio enfocado en liderazgo femenino, innovación y cierre de brechas digitales y contará con grandes mujeres de distintos sectores.

Karla Wong, líder de educación y sector público de AWS para el norte de América Latina y el Caribe.

Deisy Patiño, lideresa rural de Cuítiva, ejemplo de apropiación tecnológica en territorio.

Constanza Martínez, CEO de Yeapdata S.A.S., referente en analítica de datos

Gheidy Gallo, presidenta de ProBoyacá Región Libertadora.

Yeimy Liliana Bello Duque, directora de Comunicaciones y Diseño en Etraining.

La cita será este jueves 14 de mayo en el campus de la Universidad Santo Tomás de Tunja, a partir de las 9:00 de la mañana. Es importante que las personas que quieran participar se inscriban en este enlace:

https://forms.cloud.microsoft/r/PnjQyAZtzi?origin=lprLink